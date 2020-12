Jürgen Coße wird WDR-Kontrolleur: Neuenkirchener rückt in Landes-Rundfunkrat nach

Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tobt derzeit eine bisweilen erregte Debatte. Interessierte Kreise möchten ihn am liebsten ganz abschaffen, anderen gilt er trotz partieller Ausrutscher nach wie vor als seriöser Fels in der Brandung weichgespülter Privatprogramme. Einer der größten öffentlich-rechtlichen Sender ist der Westdeutsche Rundfunk (WDR). In dessen Rundfunkrat rückt jetzt ein profilierter Kreispolitiker nach: der SPD-Kreisvorsitzende Jürgen Coße (51).