Heute ist Dirk Lating 52, die Folgen sind geblieben: „Monza ist mein Leben“, sagt der Dirk. Unter seinem Fan-Namen „Monzaguhru“ (ja man schreibt das wirklich so, googeln Sie das mal) kennen ihn viele Opelaner. Deutschlandweit und auch weit über die Grenzen hinaus...

Heute, aktuell, Echtzeit: Der „Monzaguhru“ (wir müssen den Spitznamen ab und an mal schreiben, weil er so herrlich verquer ist...) wohnt seit 15 Jahren in Metelen. Er hat eine 2000 Quadratmeter große, ehemalige Aral-Tankstelle an der Wettringer Straße gemietet.