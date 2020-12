Steinfurt -

Von Michael Hagel

In der Rheiner Stadthalle präsentierte Landrat Dr. Martin Sommer und Kämmerer Christian Termathe am Montagabend im Kreistag den Haushaltsentwurf 2021: Solide durchfinanziert und in Ausgaben und Erträgen ausgeglichenen, mit einer maßvollen Neuverschuldung - zumindest auf den ersten Blick.