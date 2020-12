Blitzendes Licht, flirrende Strukturen, tanzende Linien: Also gut, so ganz unmittelbar mit weihnachtlicher Festbeleuchtung, mit flackernden Kerzen am Weihnachtsbaum oder mit LED-beleuchteten Häuserumrissen hat das, was Tim Roßberg macht, nicht zu tun. Auch den Stern von Bethlehem sucht man bei ihm vergebens. Und dennoch passt die von dem 33-jährigen Lichtkünstler aus Rheine gestaltete diesjährige „Winterlicht“-Ausstellung im Kunstkloster Gravenhorst durchaus zu Weihnachten und zur Botschaft der Hoffnung.

Denn um Hoffnung geht es bei Tim Roßberg irgendwie auch. „Imagined dimensions“, also „Vorgestellte Maße“, hat er seine sechs Objekte bzw. Installationen umfassende Schau im aktuell coronabedingt geschlossenen Kloster betitelt.