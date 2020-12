Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Was für ein bescheidenes Jahr! Ein Jahr, dominiert von einer Seuche, die uns auch im Kreis Steinfurt um so vieles gebracht hat, was unser Leben lebenswert macht – und die viele Leben gekostet hat. Ein Jahr, in dem wir aufgehört haben, uns die Hand zu geben. Ein Jahr zum Weglaufen. Und doch brachte uns auch dieses vermaledeite Jahr 2020 Dinge und Entwicklungen, die Hoffnung machten, die gut und manchmal sogar richtig schön waren. Davon soll dieser Text zum Jahresausklang erzählen.