Los geht es bekanntlich mit den über 80-Jährigen, aber, so mutmaßt man beim Kreis, wohl erst in der zweiten Januarhälfte. „Alle über 80-Jährigen sollen einen Brief mit Hinweisen rund ums Impfen vom Land NRW bekommen“, sagt Kreis-Pressesprecherin Kirsten Weßling. Die Terminvergabe laufe dann über die Nummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL).