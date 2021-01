Es war eine dem Anlass angemessene festliche Angelegenheit im Kloster Gravenhorst: Nach 17 Jahren beim Kreis Steinfurt verabschiedete sich an einem warmen Samstag im Juli 2011 vor 150 geladenen Gästen Kreisdirektor Dr. Wolfgang Ballke in den Ruhestand. „Wir werden Sie vermissen!“, rief ihm Landrat Thomas Kubendorff nach, und dass der FDP-Mann Ballke im Steinfurter Kreishaus eine Ära geprägt habe.

Es übernahm Dr. Martin Sommer, bis dato Ordnungsdezernent und Kämmerer beim Kreis. Auch er prägte in gewissem Sinne eine Ära bis in den Herbst 2020, als er nach einem furiosen Wahlkampf gegen allerlei Hindernisse zum Landrat aufstieg. Seitdem ist der zweitwichtigste Posten in der Kreisverwaltung vakant.