Als Landrat Dr. Martin Sommer kurz vor Weihnachten im Kreistag in Rheines Stadthalle seine Rede zur Haushaltseinbringung 2021 hielt, nahm er sich länger Zeit, etwas zum Phänomen Wutbürger und Demokratiefeindlichkeit zu sagen. Die unfassbaren Ereignisse am Mittwoch rund um das Kapitol in Washington zeigen , wie brandaktuell dieses Thema in vielen westlichen Demokratien ist. Zwar nicht vordergründig, aber natürlich auch im Kreis Steinfurt.

Sein persönliches Unwort des Jahres sei das Wort „Wutbürger“, sagte Sommer seinerzeit. „Weil ich nicht verstehe, wie man wütend sein kann auf dieses Gemeinwesen, das uns ein auf der Welt sehr seltenes Maß an Freiheitsrechten gewährt und auf das wir stolz sein dürfen.“ Kritik an politischen Entscheidungen gehöre ganz essenziell zu diesen Freiheitsrechten. Aber Wut?