In gut zweieinhalb Wochen, genauer: ab dem 1. Februar, soll es mit den Impfungen im Impfzentrum des Kreises Steinfurt am Flughafen Münster/Osnabrück losgehen. Das teilte die für die Impfungen zuständige Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) mit. Das NRW-Gesundheitsministerium und der Kreis Steinfurt haben jetzt einige weitere Eckdaten genannt.

Der von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) angekündigte Infobrief zur Corona-Schutzimpfung an die Über-80-Jährigen ist am Montag beim Kreis eingetroffen. „Gemeinsam mit einem weiteren Brief von Landrat Dr. Martin Sommer sowie etlichen Infozetteln wird der Brief ab dem 21. Januar verschickt“, sagt Kreis-Pressesprecherin Kirsten Weßling. Bis zum 23. Januar sollen die Briefe bei der Adressatengruppe, den Über-80-Jährigen, angekommen sein. Im Kreis Steinfurt sind das über 27 000 Menschen.