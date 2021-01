Noch ziemlich genau einen Monat bis zum 14. Februar läuft im kreiseigenen Kloster Gravenhorst in Hörstel im Rahmen der jährlichen „Winterlicht“-Reihe eine außergewöhnliche Lichtkunst-Schau von Tim Roßberg aus Rheine. Ob die ebenso hintersinnige wie effektvolle Ausstellung überhaupt nochmal für den Publikumsverkehr geöffnet werden kann, darf bezweifelt – und falls nicht, gleichermaßen bedauert – werden. Corona ist auch in Sachen Kultur unerbittlich.

Das Kunstkloster und der Künstler haben die Licht-Schau so gut es geht ins Netz verlagert, ebenso werden etliche weitere Kunstaktionen in Gravenhorst online präsentiert, die Verantwortlichen um Leiterin Gerd Andersen sind da wirklich sehr bemüht. Und dennoch ist ein Online-Blick auf eine Kunstausstellung einfach nicht das Gleiche wie ein realer Besuch mit seinen konkreten visuellen und haptischen Erlebnissen. Doch was soll man tun?

Misere im Netz kompensieren