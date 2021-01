Die Corona-Pandemie ist ein Thema, zu dem es unzählige Meinungen gibt. Natürlich werden diese auf den verschiedenen einschlägigen Plattformen im Internet diskutiert. So weit, so gut. Besondere Erwartungen gibt es zusätzlich noch an Politiker, und nicht selten ist es so, dass diese sich hinter ihrem Mediensprech verstecken. Es gibt aber Ausnahmen: zum Beispiel NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann aus Riesenbeck-Birgte. Um ihn ist daher auch ein kleiner Hype im Internet, speziell im sozialen Netzwerk Twitter, entstanden.