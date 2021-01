Kreis Steinfurt -

Von Redaktion

Kaum ein Handwerk ist vom Corona-Lockdown so betroffen wie das Friseur-Handwerk. Bereits im Frühjahr mussten die rund 580 Friseursalons im Bereich der Friseur-Innungen Steinfurt und Warendorf für mehrere Wochen schließen, seit Mitte Dezember ruht der Betrieb erneut. Die Salons sind zu, die Beschäftigten in Kurzarbeit. Die Wochen im Frühjahr haben bereits an der Substanz gezehrt, jetzt denkt so mancher Betriebsinhaber an Entlassungen und Betriebsschließung und sieht sich genötigt, Hartz IV zu beantragen.