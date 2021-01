Das freut die Nabu-Kreisvorsitzende Kerstin Panhoff. Was sie indes tief besorgt: „Die Gesamtzahl von bundesweit derzeit 34,3 Vögeln pro Garten stellt den bisher niedrigsten Wert seit Beginn der Aktion 2011 dar.“ Es habe wieder viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegeben, die sich in verschiedenen Orten des Kreises beteiligt hätten, so Panhoff.