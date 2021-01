Nicht in Brochterbeck, der Heimatgemeinde von Anja Karliczek, sondern als Online-Meeting fand das jährliche Gespräch mit der Bundesforschungs- und -bildungsminsterin aus dem Tecklenburger Ortsteil am Freitag statt – wegen Corona. Womit wir direkt beim Thema wären: Karliczek nahm die Bildungsministerinnen und -minister der Länder, die oft ganz unterschiedliche Ansätze etwa bei möglichen Schulöffnungen verfolgen, in Schutz. Das sei nun mal ein sehr schwieriges Thema, für das es eben keine einfachen Lösungen gebe.