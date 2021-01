Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Pleiten, Pech und Pannen: Nichts ging am Montag im Kreis Steinfurt in Sachen Anmeldung für die Corona-Schutzimpfungen der Über-80-Jährigen. Die Webseite der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) war dem Ansturm nicht gewachsen, ebenso gab es kaum ein Durchkommen per Telefon – dauerbesetzt. Doch damit nicht genug: Schon zuvor erreichten gut 10.000 Briefe des Kreises ihre Adressaten nicht. Nachfolgend eine kleine Chronologie des Verdrusses.