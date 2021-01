Digitalunterricht an Berufskollegs

Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

In Gruppenarbeit herausfinden, wie eine defekte Zylinderkopfdichtung zu reparieren ist - das geht auch virtuell, wie die Technischen Schulen zeigen. Alle sechs Berufskollegs im Kreis Steinfurt unterrichten mittlerweile nur noch über die Microsoft-App "Teams" - also in Form von Videokonferenzen.