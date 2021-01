Marlies Menzel ist 82 Jahre alt und stark gehbehindert. Sie versteht nicht, warum sie von ihrem Heimatort Westerkappeln nach Greven fahren muss, um dort geimpft zu werden. „Wieso kann das mein Hausarzt nicht machen?“, fragt sie. Es sei für sie ein enormer Aufwand, zum FMO zu gelangen.

Ulrike Wilken-Pott aus Rheine hat sogar einen langen Brief an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sowie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und dessen Amtskollegen auf Bundesebene, Jens Spahn, (alle CDU) geschrieben. Dessen Inhalt: Der FMO sei aus vielerlei Gründen nicht als einziges Impfzentrum für den großen Kreis Steinfurt geeignet und eine „Fehlentscheidung“. Sie wünschte sich stattdessen eine Impfgelegenheit in Rheine.

Ihre Begründung: Gerade die Über-80-Jährigen hätten größte Schwierigkeiten, „zum sehr schlecht über den ÖPNV erreichbaren Impfzentrum am FMO zu kommen. Nicht zu vergessen, dass selbst die telefonische Beantragung eines Impftermins für einige Senioren schon eine Überforderung darstellt.“ Eventuell zu organisierende Bringedienste würden zudem das Risiko einer Covid-19-Ansteckung im Auto erhöhen.

Zentraler Ort mit guter Infrastruktur