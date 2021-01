Emsdetten -

Von Jacqueline Beckschulte

Es ist die Innovation auf dem Masken-Markt: medizinische Stoffmasken, die nicht nach einmal Tragen in der Mülltonne landen. „Nano-Silver 3D“ heißt die Neuheit, die von Emsdetten aus in den kommenden Tagen und Wochen in die ganze Welt geliefert werden sollen. Dahinter steckt die FF medical GmbH mit Sitz an der Rheiner Straße.