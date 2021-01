Aktuell sinkt die sogenannte Inzidenzzahl, also die Zahl der neu mit dem Coronavirus infizierten Menschen innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner, im Kreis Steinfurt kontinuierlich. Am Donnerstag betrug sie exakt 61,8 – und nähert sich damit der viel zitierten 50er-Marke an. Was ja erst mal eine gute Nachricht ist.

Das ist zunächst einmal eine Momentaufnahme aus dieser Woche, die nun mittel- bis langfristig bestätigt werden muss. Interessant erscheint in diesem Zusammenhang ein näherer Blick auf die Situation in den einzelnen Städten und Gemeinden im Kreis Steinfurt, denn dort stellen sich die Inzidenzwerte höchst unterschiedlich dar. Ersichtlich wird das aus der Lagemeldung des Kreis-Krisenstabs an die Ordnungsbehörden, der unserer Zeitung vorliegt.