Das Schneechaos war auch im Impfzentrum am Flughafen Münster/Osnabrück zu spüren. Trotzdem wurden viele Termine wahrgenommen und über 250 Impfungen verabreicht. Ab Mittwoch bekommt der Kreis Steinfurt dann den neuen Impfstoff.

Trotz des Extrem-Wetters zum Impfstart am Flughafen Münster/Osnabrück sprachen Landrat Dr. Martin Sommer und Dr. Karlheinz Fuchs, Leiter der Stabsstelle Corona, am Montagnachmittag per Zoom-Pressekonferenz von einem den Umständen entsprechend recht reibungslosen Auftakt.