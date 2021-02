Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Soll der Kreis Steinfurt seine coronabedingten Mehrkosten isolieren und damit in die Zukunft schieben oder nicht? Diese Frage hat finanzielle Auswirkungen auf die Städte und Gemeinden und sorgt für heftige Debatten in der Kreispolitik. Mit bisweilen unklaren Frontverläufen zwischen Verwaltung, Bürgermeistern und Fraktionen. So auch im Kreisausschuss am Dienstag.