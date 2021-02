Seit Montag wird am FMO geimpft. Wie liefen die ersten beiden Tage? Frederik Schöning: Super. Das ist wirklich gut angelaufen. Ausgerechnet zum Impfstart fiel der Schnee bis zu 40 Zentimeter hoch. Etliche Straßen am Montag und auch noch am Dienstag waren kaum passierbar. Haben die Leute ihre Termine trotzdem alle wahrnehmen können? Schöning: Es sind fast alle Impflinge erschienen. Wir hatten das gehofft, trotz der widrigen Witterungsumstände, und es sind tatsächlich fast alle erschienen. Am Montag waren 255 geplant, 231 sind erschienen. Am Dienstag sind es 277 geworden. Das waren an beiden Tagen die knapp 510, die eingeplant waren und für die auch der Impfstoff vorrätig war. Der Flughafen war optimal vorbereitet. Die Parkflächen und die Wege waren vom Schnee befreit. Die Infrastruktur am FMO bietet für den Zweck eines Impfzentrums die ideale Infrastruktur. Ein Flughafen ist ja dazu ausgelegt, viele Menschen über abgestimmte Laufwege zu lenken. Auch die Ausstattung zum Beispiel mit Rollstühlen oder sanitären Anlagen ist an einem Flughafen vorhanden.