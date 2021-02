Das Urteil: lebenslange Freiheitsstrafe. Am Mittwoch wurde ein 56-jährige Gärtnermeister aus Neuenkirchen von der Schwurgerichtskammer am Landgericht Münster wegen Mordes aus Habgier an seiner 79-jährigen Mutter verurteilt. Es war der 28. Verhandlungstag, als die Kammer überraschend 30 Minuten nach dem letzten Wort des Angeklagten das Urteil verkündete. „Wir haben keine Zweifel, dass Sie Ihre Mutter aus Habgier getötet haben, um an Ihr Erbe zu kommen“, sagte die Vorsitzende, Richterin Elisabeth Hülsmann. Mit dem Urteil geht ein fast einjähriger Prozess zu Ende. Die Anklage wurde Ende Januar 2020 erhoben, Prozessbeginn war am 15. April. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten den Mord an der eigenen Mutter vor und forderte eine lebenslängliche Haftstrafe. Sie sah es am Ende des Prozesses durch die Aussagen von Zeugen und Sachverständigen als erwiesen an, dass der Mann seine Mutter in der Nacht zum 26. Juni 2019 nach Schlägen gegen den Kopf im Brunnen der Baumschule am Kaisersweg ertränkt habe. Der Angeklagte bestritt die Tat bis zum Schluss. Seine Verteidiger plädierten auf Freispruch, da die Tathinweise nicht ausreichend belegt seien. Letztes Wort nach fast 14 Stunden Das Urteil verbreitete sich am Mittwoch wie ein Lauffeuer in Neuenkirchen. Zu Beginn des Prozesstages hatte es noch nicht danach ausgesehen, dass an diesem Nachmittag das Urteil fallen sollte.