Aber irgendwann ist der Gang zur Mülltonne – nein, zu den Mülltonnen – unausweichlich. So sortiert ein jeder daheim, was vom Wohlstand übrig bleibt und füllt damit seine Tonnen (oder Säcke). Was vor der eigenen Haustür mengenmäßig ja noch recht überschaubar ist, summiert sich ganz beträchtlich, wenn man sich mit dem Thema Müll aus privaten Haushalten auf Ebene des Kreises Steinfurt beschäftigt. 24 Städte und Gemeinden, 440.000 Müll-Produzenten – für ihre Hinterlassenschaften ist die EGST, die Entsorgungsgesellschaft Steinfurt, zuständig.