„Als ich das Ergebnis gehört habe diese Woche Mittwoch, da war ich stinksauer“, sagt Kerssen. Er hat kaum geschlafen in der Nacht danach – Ärger, Frust, Resignation, Angst. Wie für viele Kollegen in der Hotel- und Gastro-Branche ist auch für ihn Existenzangst inzwischen kein Fremdwort mehr. „Hotel – ich mach´ das seit 23 Jahren, mein ganzes Leben lang“, erzählt der Mann, der gemeinsam mit seinem Bruder Rainer Kerssen das Ringhotel Teutoburger Wald im schönen Bocketal (Tecklenburg-Brochterbeck) betreibt. So schlimm wie jetzt war´s noch nie: Fast zwölf Monate Corona-Krise zwischen März 2020 und heute liegen hinter ihm. Rund sechs Monate musste das Hotel geschlossen bleiben, knapp sechs Monate war geöffnet.