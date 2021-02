Dietmar Imhorst und Nicolas Kelly, die beiden Vorstände der Mathias-Stiftung in Rheine, haben am Sonntag verteidigt, dass sie sich am 3. Februar haben impfen lassen, obwohl sie nicht zur ersten Priorisierungsgruppe gehören. Sie widersprachen dem Vorwurf, vorgedrängelt zu haben, ohne gemäß Corona-Impfverordnung an der Reihe gewesen zu sein. Der Pandemie­stab der Stiftung habe sie erst geimpft, nachdem er „alle Impfwilligen aus patientennahen Bereichen mit abgeschlossener Ausbildung unserer Akutkrankenhäuser in NRW“ geimpft habe. Wegen der Kritik wollen die beiden nun „kurzfristig das Land NRW um Klarstellung bitten“.