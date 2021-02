Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben Mitglieder einer mutmaßlichen Terrorzelle des Islamischen Staates (IS) ihre „militärischen Fähigkeiten und Taktiken“ unter anderem auch bei Paintball-Spielen in einer Anlage in Rheine trainiert. Ermittler haben die IS-Terrorzelle im April 2020 zerschlagen. Die Bundesanwaltschaft hat jetzt Anklage gegen die fünf mutmaßlichen Mitglieder der IS-Terrorzelle erhoben.