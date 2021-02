Nirgendwo sonst würde die Polizei ihre Zielgruppe, die Seniorinnen und Senioren, so punktgenau erreichen wie am FMO, wo aktuell die Über-80-Jährigen aus dem Kreisgebiet geimpft werden. Polizei-Pressesprecherin Heike Piepel, Landrat Dr. Martin Sommer als Behördenleiter und Karlheinz Wessel als Leiter des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz erklärten am Dienstagmittag in der mittäglichen Impfpause im FMO-Terminal 1, warum die Aufklärung alter Menschen vor Telefonbetrügern so dringlich ist. „Erst vor einigen Tagen hat eine alte Frau aus Emsdetten wieder eine hohe Summe an einen Unbekannten ausgehändigt“, so Heike Piepel.