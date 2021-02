Am kommenden Montag wählt der Kreistag in seiner Sitzung in Rheines Stadthalle (15.30 Uhr) die Kandidatin oder den Kandidaten . Bekanntlich waren im Auswahlverfahren zuletzt drei geeignete Personen „übrig geblieben“ – eine hausinterne Bewerbung eines Verwaltungsmannes sowie die Bewerbung eines hohen Verwaltungsmannes aus dem Münsterland mit SPD-Parteibuch und eben die Bewerbung einer Frau mit CDU-Parteibuch, die zuletzt im Ruhrgebiet beruflich unterwegs war.