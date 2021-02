Es hat schon Gründe, dass der Kreistag des Kreises Steinfurt am kommenden Montag zu der ungewöhnlich frühen Zeit von 15:30 Uhr in der coronakonformen Stadthalle Rheine zusammenkommt. Schließlich soll das höchste politische Gremium unserer Gebietskörperschaft nicht nur eine neue Kreisdirektorin wählen, sondern auch noch den Kreishaushalt 2021 beschließen. Das jedenfalls wünscht sich die Kreisverwaltung mit Landrat Dr. Martin Sommer an der Spitze. Und tatsächlich stehen die Chancen nicht so schlecht, dass die eh schon coronabedingt verspätete Verabschiedung des Zahlenwerks am Montag im ersten Anlauf gelingt. Horcht man in die Kreispolitik hinein, könnte es eine denkbar knappe Mehrheit von CDU (26 Stimmen), FDP (4), UWG (3) sowie der Landratsstimme für den Etat geben. Das wären dann 34 von 66 Stimmen. Allerdings funktioniert diese Mehrheit nur dann, wenn bestimmte Änderungswünsche der drei Parteien erfüllt werden. Gravierende Veränderungen Unklarer ist das Abstimmungsverhalten der SPD und der Grünen, das ganz wesentlich davon abhängt, wie viele ihrer Forderungen und Wünsche am Ende Berücksichtigung finden.