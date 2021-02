Im Wahlkreis 124, der den Westteil des Kreises Steinfurt und einen Teil des Kreises Borken umfasst, will Sarah Lahrkamp für frischen Wind sorgen. Die 39-jährige Politikwissenschaftlerin ist Mutter von vier Kindern und lebt mit diesen und ihrem Mann in Ochtrup. Sie führt die Ochtruper SPD seit fünf Jahren. Aus mittlerweile 16 Jahren Engagement im Rat der Stadt kennt sie die Themen der Bürgerinnen und Bürger aus nächster Nähe. Sie sagt: „Wir brauchen jemanden in Berlin, der unsere Städte und Gemeinden im Münsterland kennt.