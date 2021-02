Am Ende war die Mehrheit dann doch komfortabel: Mit den Stimmen von CDU, Grünen, FDP, UWG und AfD sowie gegen das Votum von SPD und Linken wurde der Kreishaushalt 2021 am Montagabend in der coronagerecht hergerichteten Stadthalle Rheine nach fast fünf Stunden Etatreden und Beratungen verabschiedet. Macht ein klares Stimmenverhältnis von 47 zu 18. Dabei ging es um ein Zahlenwerk von nur knapp unter 800 Millionen Euro, es ging aber ebenso um grundsätzliche Schwerpunktsetzungen, um den Streit um die Isolierung von Corona-Mehrkosten und um die grundsätzliche Frage, wie der Kreis in Pandemie-Zeiten wirtschaften soll. Über die gut 70 Änderungsanträge, die ihren Teil zur fast fünfstündigen Sitzungszeit beitrugen, später mehr. Zunächst zu den Etatreden: Bei ihnen hatte man sich zuvor coronabedingt auf eine Maximallänge von fünf Minuten pro Rede geeinigt. Um es vorwegzunehmen: Nur CDU und SPD blieben in diesem Rahmen. CDU-Fraktionschef Wilfried Grunendahl (Redezeit: 4:42 Minuten) verwies auf den zu stärkenden Gesundheitsschutz und den Klimaschutz, aber ebenso auf die Bedeutung des FMO für den Kreis, die im CDU-Antrag „Mobilität“ berücksichtigt werde.