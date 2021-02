Simone F. (*Name von der Red. geändert) wägt genau ab, was sie sagt: „Ja, unter den Mitarbeitern im Impfzentrum am FMO gibt es eine gewisse Frustration.“ Die junge Frau arbeitet dort und bekommt aktuell eine absurde Entwicklung hautnah mit: Wie nämlich ein eigentlich hochbegehrtes Gut zu einer Art Ladenhüter zu werden droht. Anders ausgedrückt: Sie haben am Flughafen derzeit ausreichend Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs, aber nicht ausreichend Personen, die sich damit auch impfen lassen wollen. Die Terminvakanz liegt bei gut 25 Prozent. Skepsis über die Wirksamkeit und Furcht vor etwaigen Nebenwirkungen scheinen dafür ursächlich zu sein. „Die Leute wollen alle den Biontech-Impfstoff!“, sagt Simone F., aber der sei für die Über-80-Jährigen reserviert. So gibt es Phasen, in denen beim Personal des Impfzentrums regelrechter Leerlauf herrscht.