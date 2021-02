Kreis Steinfurt -

Von Redaktion

Überall geht in Deutschland Grün- und Ackerland für zusätzliche Siedlungs- und Verkehrsflächen verloren, die zusammen so groß sind wie Frankfurt am Main.“ Das teilte die Vorsitzende des Nabu-Kreisverbandes, Kerstin Panhoff, in der jüngsten Zoom-Konferenz des Kreisvorstandes mit.