Am Donnerstag stellten mit Katrin Schaller, Dennis Leißing und Carsten Brockmann einige der Initiatoren die geplante Plattform in einer Online-Infoveranstaltung für Stadtmarketing-Akteurinnen und -Akteure näher vor. Plattformanbieter wird Atalanda sein, da dieses Unternehmen bereits anderswo in NRW technisch ausgereifte Projekte betreut und über Reichweite, Erfahrung und Expertise verfügt. Ziel: Reichweitenvergrößerung „Starten werden wir mit der Handelsplattform noch im März“, sagt Dennis Leißing aus Ibbenbüren, der bereits im ersten Corona-Lockdown die Plattform „DeinKreisBringts“ mitgegründet hat.