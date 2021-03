Man hat ja – Sie wissen weshalb – öfter mal Zeit in diesen Tagen. Und manchmal Glück: Die Sonne meint es gut mit uns. Also: Raus aus dem langweiligen, verordnet-beschränkten Alltag. Aktiv sein! Hier kommt ein Vorschlag. Für E-Biker oder Normalo-Radler, für Autowanderer, Spurensucher, Kunstfreunde: Die Skulptur-Biennale Münsterland bietet – auch heute, 20 Jahre nach ihrer Premiere – noch für jeden was: Für Frischluftfans sowieso.