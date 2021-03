Endlich da! Endlich stehen meine 89-jährige Mutter und ich vor der Drehtür vom Terminal 1 am Flughafen Münster/Osnabrück. Hinter dieser Tür verbirgt sich das Impfzentrum des Kreises Steinfurt, und dort hat meine Mutter an diesem späten Mittwochmorgen ihren ersten von zwei Impfterminen. Sie und ich hatten diesen Termin herbeigesehnt, denn für Menschen wie meine Mutter ist die Coronaschutzimpfung eine extrem wichtige Sache, die im Zweifel über Leben und Tod entscheiden kann. Meine Erwartungen hingegen – das habe ich meiner Mutter natürlich so nicht gesagt – waren eher verhaltener Natur. Aus Gründen. Abgleich von Personalausweis und Versichertenkarten Ich hatte all die Irrsinns-Anmeldegeschichten beruflich x-fach am Telefon gehört. Von einem hochbetagten Ehepaar aus Rheine etwa, das zwar am gleichen Tag seine Impftermine bekommen hatte, aber sie vormittags und er viereinhalb Stunden später am Nachmittag. Macht vier Fahrten á 30 Kilometer, gleich 120 Kilometer.