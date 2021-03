Als der Kreistag am 22. Februar erstmals in der Geschichte des Kreises Steinfurt mit großer Mehrheit eine Katzenschutzverordnung beschloss, war das für ganz viele Menschen im Kreis, die sich für Katzen einsetzen, mehr als nur ein Meilenstein. Es war die Erfüllung eines über viele Jahre vergeblich gehegten Wunsches. Andrea Theiss von der Katzenhilfe Rheine kennt die gesamte Vorgeschichte, sie hat maßgeblichen Anteil an der Gründung des „Netzwerks Katzenschutz“, das sich 2018 formierte und in dem zahlreiche Katzen- und Tierschutzorganisationen aus dem gesamten Kreisgebiet sowie der Hegering Rheine und die Kreisjägerschaft zusammengeschlossen sind. „2016 wurde, glaube ich, zuletzt einer unserer Anträge für eine Kastrations- und Registrierungspflicht abgelehnt“, erinnert sich Andrea Theiss. Wohl wegen der unsicheren Datenlage seinerzeit.