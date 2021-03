In der Folge wurde die in der vergangenen Woche in der neunten Impfverordnung des Landes NRW angekündigte Strategie, unter anderem Impfungen in „Satelliten“ der bestehenden Impfzentren anzubieten, gestoppt. Überall, wo Kreise in Vorplanung gegangen und Kosten entstanden seien, wolle das Land ausgleichen, teilte der Kreis Steinfurt am Mittwoch mit. Landrat Martin Sommer meinte dazu: „Wir sind verärgert. Seit Monaten arbeiten unsere Mitarbeiter im Kreis auf Hochtouren im Kampf gegen das Corona-Virus.