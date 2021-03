Wie sie beim Jobcenter des Kreises Steinfurt ihren Job umschreiben? „Wir übernehmen die sozialpolitische Verantwortung für rund 23 000 Menschen im Kreis Steinfurt, die auf die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind.“ So steht es auf der Website der Organisation. Und doch reicht diese sprachlich neutral gehaltene Beschreibung nicht, um klarzumachen, was das Jobcenter des Kreises für die Menschen zu tun versucht, die „Hartz IV“ beziehen und die allzu oft in Gefahr sind, abgehängt zu werden. Menschen, die ins Jobcenter kommen, heißen hier wie bei der Agentur für Arbeit „Kundinnen und Kunden“, dieser Begriff hat sich so etabliert. Er soll suggerieren, dass man die Menschen eben nicht als lästige Bittsteller sieht, sondern ihnen auf Augenhöhe begegnen möchte. Arthur H. (Namen von der Red. geändert) ist so ein Kunde.