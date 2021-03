Deutschland hat zu wenig Wildnis, viel zu wenig. Das bescheinigte sich die Bundesregierung kürzlich quasi selbst – und kritisierte sich somit dafür, das selbst gesteckte Ziel, bis 2020 zwei Prozent der Fläche als Wildnis auszuweisen, klar verfehlt zu haben. Aktuell liegt der deutsche Wildnisanteil bei 0,6 Prozent, in NRW, dem Schlusslicht aller Bundesländer, gar nur bei 0,19 Prozent. Und wie sieht es im Kreis Steinfurt mit Wildnis aus? Nun, nicht allzu gut, was bei einem sehr stark agrarisch geprägten Kreis nicht wirklich verwundert. Komplett sich selbst überlassene Flächen, so die etwas vereinfachte Definition für Wildnis, gibt es derzeit im Kreisgebiet nur drei an der Zahl. Und die sind auch noch recht klein.