Kreis Steinfurt -

Von Redaktion

„Sei du selbst“ – so lautet der Appell, mit dem sich die Praktikumsinitiative der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf (KH) seit Kurzem an Schülerinnen und Schüler wendet. Prominente Unterstützung gibt es jetzt vom TikTok-Star „Tato“ alias Tarek Marakchi. Wer nichts mit dem Namen „Tato“ anfangen kann und gerade einmal die die Band „Toto“ kennt, gehört eben nicht zur Zielgruppe der aktuellen Initiative für das Praktikum 2021. Denn diese richtet sich an Jugendliche. Und die kennen „Tato“ von diversen Social-Media-Plattformen. Auf dem Videoportal TikTok hat der Stand-up-Comedian als @tatocomedy über 100.000 Follower. Seine lustigen Clips kommen so gut an, dass die Auszubildenden der Kreishandwerkerschaft Kontakt zu „Tato“ aufgenommen haben. Natürlich über Social Media. Eigene Memes entwickelt „Ich persönlich kannte ,Tato’ vorher auch nicht“, gibt KH-Hauptgeschäftsführer Frank Tischner zu. „Doch wenn man eine bestimmte Zielgruppe erreichen will, muss man auf die Zielgruppe hören. Und unseren Auszubildenden in der Youth Craft Factory haben wir sehr gut zugehört, sodass die Zusammenarbeit mit „Tato“ zustande gekommen ist“, erklärt Tischner. Die Youth Craft Factory ist das eigene Social Media-Projekt der KH. Die KH-Auszubildenden haben neben der Zusammenarbeit mit „Tato“ auch eigene Memes entwickelt, die in den sozialen Netzwerken junge Menschen fürs Praktikum im Handwerk begeistern sollen. Die von dem Comedian geführten Interviews mit Auszubildenden und Ausbildern werden nach und nach auf den Social-Media-Kanälen der KH veröffentlicht. Auch der KH-Hauptgeschäftsführer steht „Tato“ in einem Video Rede und Antwort zum Thema Praktikum. Mit der Kampagne sollen vor allem die Mitgliedsbetriebe unterstützt werden, ihre Ausbildungsplätze zum 1. August besetzen zu können. https://www.tiktok.com/@tatocomedy/video/6941345411353300229?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6917537743350679045