Los geht’s, der Termin steht: Am kommenden Freitag, 26. März, wird die „Regionalwert AG Münsterland“ gegründet. Diese neue Form einer Bürgeraktiengesellschaft arbeitet nach dem Motto „Regional. Bio. Fair. – Hand in Hand im Münsterland“. Ihr Ziel ist es, Betriebe der nachhaltigen Lebensmittelwirtschaft im Münsterland nicht nur zu erhalten, sondern sie systematisch zu vernetzen und damit weiterzuentwickeln. Investition in ökologische Lebensmittelwirtschaft Eine Initiativgruppe hat, finanziert durch „Leader“-Mittel, die Gründung der Gesellschaft mehr als ein Jahr lang vorbereitet .