Es gibt bekanntlich keinen sogenannten „Impfsatelliten“ in Rheine, also keine Außenstelle des Impfzentrums am FMO (wir berichteten). Der Kreis und die Stadt Rheine waren rund um den 9. März im Begriff, einen solchen Satelliten zu installieren, bis sie ihre Aktivitäten aufgrund neuer Entscheidungen des NRW-Gesundheitsministeriums abrupt einstellen mussten.