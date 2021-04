Die „Woche für das Leben“ ist eine Initiative der katholischen und evangelischen Kirche. Sie wollen damit für den Wert und die Würde menschlichen Lebens sensibilisieren. Die Aktion wurde 1991 von der Deutschen Bischofskonferenz und vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken begründet. 1994 schloss sich die Evangelische Kirche an. An der Aktion beteiligen sich Hunderte Gemeinden, Einrichtungen und Verbände. In jedem Jahr wird ein anderes Thema behandelt, wie etwa der Schutz des ungeborenen Lebens, Leben im Alter oder menschenwürdige Pflege. Vom 17. bis 24. April lautet das Motto „Leben im Sterben.“ Es ist beispielgebend für die folgende Geschichte. Kerstin Lappe ist durch die Hölle gegangen. Als ihr Mann Dennis im Mai 2018 einen Schlaganfall erlitt, war für Familie Lappe über Nacht nichts mehr wie vorher. Mit dem Krankenwagen wurde der sportliche 40-Jährige zuerst nach Ibbenbüren, dann ins Klinikum Osnabrück gebracht.