„Einen durch die Corona-Pandemie bedingten radikalen Einbruch der Immobilienmärkte für das Jahr 2020 erkennen wir anhand der uns vorliegenden Kaufverträge nicht. Die Zahl der abgeschlossenen Verträge bleibt weiterhin auf dem hohen Niveau der vergangenen Jahre“, berichtete Christian Dierkes Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte beim Kreis Steinfurt, jetzt in der jährlichen Hauptsitzung. Der Gutachterausschuss hat für das vergangene Jahr 2020 insgesamt 4005 Kaufverträge mit einem Geldwert von 936,6 Millionen Euro registriert. Diese Zahlen haben sich im Vergleich zu 2019 um rund minus 1,5 Prozent (Verträge) bzw. rund minus 3,4 Prozent (Geldwert) verändert. Kaufverträge in der Stadt Rheine sind nicht enthalten, dort ist ein eigener Gutachterausschuss tätig. Unterschiedliche Preise in den Kommunen Die Entwicklungen auf dem Grundstücksmarkt im Kreis Steinfurt für das Jahr 2020 stellen sich in der Gesamtschau wie folgt dar: Bei Flächen für Wohnbauland zeigten die 2020er-Verkäufe eine sehr unterschiedliche Preisentwicklung in den einzelnen Kommunen.