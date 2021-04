Es war eine gezielte Provokation: Am Eröffnungsabend seiner Ausstellung vor einiger Zeit im Steinfurter Kunstverein schwärzte Bernd Pöppelmann vor dem perplexen Publikum plötzlich eines seiner Naturbilder, um auf das galoppierende Artensterben und den Verlust der natürlichen Vielfalt hinzuweisen. Bildzerstörung als ultimatives Ausdrucksmittel eines engagierten, aber zunehmend zornigeren Künstlers. 75 Jahre ist der Naturmaler Bernd Pöppelmann inzwischen alt, doch Altersmilde gehört nicht zu seinen hervorstechendsten Eigenschaften. Im Gegenteil: Wer das Werk dieses talentierten Autodidakten über die Jahre verfolgt, wird feststellen, dass sich seine Bilder und Themen zunehmend politisieren, ja, zunehmend radikalisieren. „Es ist so vieles in der Natur verschwunden“, sagt Pöppelmann. Und meint damit seine direkte Umgebung. Viele seiner heimatlichen Motive – zumeist Tiere – sind einfach nicht mehr da.