Frühlingssonne taucht die Teichbiotope in ein mildes Licht. Schilf treibt an den Ufern aus, nur Frösche sind noch nicht zu hören. Im Bauerngarten drängt es die ersten Nutzpflanzen aus der Erde, im Rhododendronbusch kräht ein Hahn. Wenn man irgendwo im Kreis Steinfurt einen Ort definieren müsste, an dem das Wort „Idylle“ seine vollste Berechtigung hätte, man würde wohl unweigerlich im Heckentheater Kattenvenne landen. Schön ist es hier, am Rande des Kreises Steinfurt nahe des Lienener Ortsteils Kattenvenne. Seit über 25 Jahren betreiben ein paar Enthusiasten inmitten einer ländlichen Umgebung dieses ganz und gar ungewöhnliche kleine Naturtheater. Und es lief unterm Strich all die Jahre gedeihlich: Man konnte dank großzügiger Kreissparkassen-Unterstützung ein Bühnenhaus bauen, die Gartenareale pflegen und weiterentwickeln. Man sammelte Auszeichnungen wie den Kulturpreis des Kreises oder den Bundesgartenpreis. „Wir haben uns stetig weiterentwickelt“, sagt Heckentheater-Betreiber Erhard Piech.