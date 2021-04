Rheine -

Von Heiko Westermann und Jannik Tillar

Knapp 40 Meter ist eine junge Frau am Montagabend in einem ehemaligen Steinbruch in Rheine in die Tiefe gestürzt. Die 18-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.