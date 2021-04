„Köpi am Ring“ in Rheine

Münster -

Von Monika Koch

Eine Auseinandersetzung im „Köpi am Ring“ in Rheine endete im Juli 2019 für einen der Kontrahenten tödlich. Für diesen tödlichen Schlag hat das Landgericht in Münster am Mittwoch einen 27-Jährigen aus Rheine wegen Körperverletzung mit Todesfolge aus Fahrlässigkeit zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt.